В Забайкальском крае ликвидировали крупный лесной пожар

Минприроды Забайкалья: в Карымском лесничестве ликвидирован пожар в авиазоне

Пожарные ликвидировали крупный лесной пожар в Карымском лесничестве в Забайкальском крае. Об этом сообщает Telegram-канал минприроды Забайкалья.

По данным ведомства, лес горел в авиазоне, пожар действовал с 15 апреля. Из-за огня был временно перекрыт проезд по трассе Р297 «Амур».

Как сообщал заместитель начальника Читинской авиабазы по летной службе Сергей Казаков, площадь лесного пожара составляла 100 тысяч гектаров.

«В тушении задействовали 182 сотрудника авиационно-пожарной службы и 10 единиц техники: 2 бульдозера, 1 вездеход, 6 автомашин, 1 трал», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что пожарные задействовали технологию встречного отжига.

До этого российский спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.

В 2025 году пожароопасный сезон в регионе объявили 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. Тогда же был объявлен режим повышенной готовности, а затем в крае поэтапно ввели особый противопожарный режим.

Ранее стало известно, что чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье.