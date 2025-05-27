Стало известно, кому из россиян положены дополнительные пенсионные коэффициенты

Некоторые россияне имеют право на получение дополнительных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В частности, они выделяются жителям за социально значимые периоды – например, за время ухода за детьми, объяснил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

За год ухода за первым ребенком выделяется 1,8 ИПК, за вторым ребенком – уже 3,6 ИПК, а за третьим и четвертым детьми – по 5,4 ИПК, привел пример эксперт. Так, к примеру, если уход за четырьмя детьми велся в течение полутора лет, то в общей сложности человеку могут начислить 24,3 ИПК.

К социально значимым относится и период участия человека в военной спецоперации – за год службы по призыву начисляется дополнительно 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«1,8 ИПК начисляется гражданину за год ухода за человеком, достигшим 80 лет, за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом», — заключил Балынин.

До этого экономист объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что высчитать свою пенсию можно, сложив две суммы. Первая — фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, вторая — стоимость одного ИПК, умноженная на их количество. Фиксированная выплата сейчас равна 8907,70 рубля. Так, если человек набрал 127,198 ИПК за работу и 19 — за социально значимые периоды, размер страховой пенсии в 2025 году был бы 30 207,29 рубля.

Ранее эксперт спрогнозировал стоимость пенсионного балла в 2026 году.