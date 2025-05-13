Спрогнозирована стоимость пенсионного балла в 2026 году

Пенсионный балл в 2026 году будет стоить около 160 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Стоимость одного пенсионного балла в настоящее время составляет 145,69 руб. На 1 января 2022 года она была 107,36 руб. То есть за три года стоимость пенсионного балла выросла практически на 36%. В 2025 году стоимость пенсионного балла выросла на 9,5% по сравнению с данными 2024 года — сначала был рост на 7,3%, а затем власти приняли решение увеличить данное значение до 9,5%. Выплата пенсий является важнейшей социальной задачей государства, поэтому стоимость пенсионного балла будет увеличиваться и дальше, в этом я не сомневаюсь. Полагаю, что за счет вводимой в 2026 году двухэтапной индексации пенсий мы можем на следующий год получить примерно такие же темпы индексации, которые видели в текущем году», — отметил Балынин.

По его словам, исходя из недавнего прогноза Минэкономразвития РФ по инфляции на 2025 год (7,6%), на первом этапе с 1 февраля 2026 года стоимость пенсионного балла увеличится на 7,6%. То есть стоимость пенсионного балла с 1 февраля 2026 года составит 156,76 рубля, уточнил экономист. По его мнению, на втором этапе индексации стоимость пенсионного балла может еще немного увеличиться — на несколько процентов, что обеспечит рост стоимости одного пенсионного балла в апреле 2026 года примерно до 160 рублей. Это означает, что стоимость балла в 2026 году увеличится темпами, превышающими уровень инфляции, заключил Балынин.

Пенсия россиян складывается из двух составляющих — фиксированной части и стоимости пенсионного балла, умноженного на их количество. Например, если бы человек в 2025 году получал пенсию и накопил 100 пенсионных баллов, его пенсия составила бы 23 476,7 рубля (из них 8907,7 рубля — фиксированная часть, а 14 569 рублей — стоимость 100 баллов).

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