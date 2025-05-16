Россиянам рассказали, как посчитать свою пенсию

Россияне могут посчитать свою пенсию, сложив две суммы. Первая — фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, вторая — стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), умноженная на их количество, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, если человек набрал 127,198 ИПК за работу и 19 — за социально значимые периоды, размер страховой пенсии в 2025 году был бы 30 207,29 рубля.

(8907,70+145,69*(127,198+19)).

«Фиксированная выплата сейчас равна 8907,70 рубля. Это значение ежегодно индексируется государством. Например, в 2025 году ее размер был увеличен на 9,5%.

Стоимость одного ИПК в настоящее время составляет 145,69 рубля. Данное значение тоже ежегодно индексируется государством (на 9,5% в этом году). Число ИПК у каждого гражданина индивидуально. Оно формируется, прежде всего, исходя из перечисляемых работодателями ежегодно страховых взносов. Чем выше размер официально получаемой заработной платы, тем большее количество ИПК будет сформировано», — отметил экономист.

Балынин призвал россиян отказываться от нелегального трудоустройства. Экономист добавил, что ИПК начисляются за социально значимые периоды — например, за уход за детьми до достижения ими полутора лет (от 1,8 до 5,4 ИПК за один год ухода). Также предусмотрены ИПК за службу по призыву (1,8 за один год) и за участие в СВО (3,6 за один год), подчеркнул эксперт.

В 2025 году в рамках пенсионной реформы россияне не выходят на пенсию. В 2026 году на страховую пенсию по старости выйдут россияне 64 лет и россиянки 59 лет. Им необходимо иметь 15 лет страхового стажа и 30 ИПК.

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