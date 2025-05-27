У пассажирки экстренно севшего в Казахстане самолета остановилось сердце

Во время рейса из Екатеринбурга в Сочи на борту самолета скончалась пожилая пассажирка. Об этом пишет Ura.ru.

По словам очевидцев, женщине стало плохо примерно за час до трагедии. Экипаж начал искать среди пассажиров медиков и прибор для измерения давления, однако помощь оперативно оказать не удалось.

Состояние пассажирки ухудшилось, и, несмотря на усилия бортпроводников, спасти ее не удалось — врачи, встретившие самолет после вынужденной посадки в Казахстане, зафиксировали остановку сердца.

Из-за экстренной ситуации командир экипажа подал сигнал бедствия, после чего самолет экстренно приземлился в Актобе. Казахский новостной портал Tengrinews со ссылкой на главу правления международного аэропорта Актобе Дастана Малиева сообщил, что на борту самолета находились 564 человека.

До этого в Сургуте самолет не смог приземлиться с первого раза из-за скопления птиц на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уходить на второй круг по команде диспетчера вышки. Со второго раза самолет все-таки удалось посадить в аэропорту без каких-либо нештатных ситуаций.

Ранее в Бурятии жестко приземлился вертолет почти сразу после взлета.