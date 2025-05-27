Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет совершил внеплановую посадку в Актобе

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил внеплановую посадку в аэропорту Актобе в Казахстане из-за недомогания одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщил представитель воздушной гавани.

«Nordwind Airlines — это российская авиакомпания, посадку совершили внеплановую», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что более подробная информация об инциденте уточняется.

Как сообщил казахский новостной портал Tengrinews со ссылкой на главу правления международного аэропорта Актобе Дастана Малиева, на борту самолета находились 564 человека. Воздушное судно выполняло рейс из Екатеринбурга в Сочи.

До этого в Сургуте самолет не смог приземлиться с первого раза из-за скопления птиц на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уходить на второй круг по команде диспетчера вышки.

Со второго раза самолет все-таки удалось посадить в аэропорту без каких-либо внештатных ситуаций.

Ранее в Бурятии жестко приземлился вертолет почти сразу после взлета.