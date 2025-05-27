Стало известно, что пожар в забайкальском селе мог начаться из-за детской шалости

Пожар в селе Верх-Усугли Забайкальского края мог начаться из-за детской шалости. На месте видели двоих ребят в возрасте от 7 до 10 лет, рассказал глава Тунгокоченского района Николай Ананенко местному порталу CHITA.RU.

«‎Мы выехали с лесничим, осмотрели место. Там в двух местах именно поджог был, буквально за огородами сразу, метрах в 50 от построек. Данные передали в полицию», — сказал он.

По данным журналистов, у одного дома обгорели забор и гараж, сгорел запас дров. На пилораме у предпринимателя сгорел гараж в котором было два КАМАЗа, вездеход и еще несколько машин.

До этого сообщалось, что огонь с территории села Верх-Усугли перешел на лесную зону.

27 мая в регионе ликвидировали крупный лесной пожар в Карымском лесничестве. По данным минприроды Забайкалья, лес горел в авиазоне, пожар действовал с 15 апреля. Из-за огня был временно перекрыт проезд по трассе Р297 «Амур».

Как сообщал заместитель начальника Читинской авиабазы по летной службе Сергей Казаков, площадь лесного пожара составляла 100 тысяч гектаров. Отмечается, что пожарные задействовали технологию встречного отжига.

Ранее стало известно, что чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье.