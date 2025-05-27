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Для российских школьников выпустили учебник по беспилотникам

В России появился школьный учебник по беспилотникам
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В учебной программе российских школ для учащихся 8–9 классов появились основы управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила группа компаний «Геоскан», разработавшая пособие совместно с издательством «Просвещение».

Новое пособие войдет в модуль «Робототехника» предмета «Технология» и рассчитано на 34 учебных часа. Авторы предлагают ученикам погрузиться в современный и стремительно развивающийся мир беспилотников: от устройства дронов и основ ручного управления до программирования полетных маршрутов.

Курс прошел государственную экспертизу и уже включен в федеральный перечень учебников. Это означает, что пособие смогут использовать школы по всей стране.

Разработчики подчеркивают, что появление такого учебника — шаг к формированию у подростков практических навыков в сфере, которая активно влияет на транспорт, сельское хозяйство, оборону, кинематограф и даже доставку товаров.

До этого в прифронтовом районе группировки войск «Днепр» в Херсонской области создали подземный класс для подготовки операторов FPV-дронов. По информации Минобороны, класс оборудован компьютерами и пультами управления ударными дронами, на которых установлены симуляторы для обучения первоначальным навыкам работы с беспилотниками.

Ранее инструктор школы БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника.

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