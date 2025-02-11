Новые учебники по культуре России появятся в следующем году

Единые учебники по духовно-нравственной культуре России появятся в школах с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на правительственном часе в Государственной думе, передает ТАСС.

«Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию для 10–11-х классов и с 1 сентября 2026 года мы переходим на единые государственные учебники мировоззренческих предметов: истории, обществознания и основ духовно-нравственной культуры России», — сообщил Кравцов.

Он добавил, что при разработке учебников авторы ориентировались на привитие школьникам не либеральных, а консервативных ценностей.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости воспитывать молодежь духовно и нравственно. Российский лидер отметил, что особое внимание следует уделять обеспечению растущих запросов молодежи в новых социально-экономических реалиях.

Ранее патриарх Кирилл обратился к духовенству с призывом.