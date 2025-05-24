Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя молчание европейских стран по поводу атак украинских дронов на российские регионы, процитировал сообщение о «лютом хрюкостяге» с радиостанции УВБ-76. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Радиостанция Судного дня: на смену майскому «беззлобию» пришел лютый «хрюкостяг», — написал политик.

Он назвал «педикулезными свиньями» чиновников в странах Европы, которые проигнорировали атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на РФ в преддверии Дня Победы и в последние несколько суток.

Также заместитель председателя СБ РФ выразил уверенность, что ряд европейских стран в скором времени «поднимут дикий визг» о необходимости объявить 30-дневное перемирие на Украине и ввести новые антироссийские санкции. В первую очередь это касается Германии, Франции и Великобритании.

Как отметил Медведев, в реальности зарубежные партнеры Киева могут легко решить возникшую проблему. Им всего лишь надо избавиться от украинских «паразитов», рассказал он.

Ранее Медведев заявил, что нацизм снова поднял голову в Европе.