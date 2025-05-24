На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев упомянул сообщение «Радиостанции Судного дня» о «лютом хрюкостяге»

Медведев процитировал сообщение о лютом хрюкостяге с радиостанции УВБ-76
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя молчание европейских стран по поводу атак украинских дронов на российские регионы, процитировал сообщение о «лютом хрюкостяге» с радиостанции УВБ-76. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Радиостанция Судного дня: на смену майскому «беззлобию» пришел лютый «хрюкостяг», — написал политик.

Он назвал «педикулезными свиньями» чиновников в странах Европы, которые проигнорировали атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на РФ в преддверии Дня Победы и в последние несколько суток.

Также заместитель председателя СБ РФ выразил уверенность, что ряд европейских стран в скором времени «поднимут дикий визг» о необходимости объявить 30-дневное перемирие на Украине и ввести новые антироссийские санкции. В первую очередь это касается Германии, Франции и Великобритании.

Как отметил Медведев, в реальности зарубежные партнеры Киева могут легко решить возникшую проблему. Им всего лишь надо избавиться от украинских «паразитов», рассказал он.

Ранее Медведев заявил, что нацизм снова поднял голову в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами