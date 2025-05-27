Активист предупредил о «лютом завозе мигрантов» на Ямал

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) хотят привлечь для работы 1,5 тыс. мигрантов из Узбекистана. Об этом заявил общественник Михаил Ниц (Маваши) в своем Telegram-канале.

По его словам, несмотря на неофициальный источник, эта информация нашла подтверждение. Активист отметил, что речь идет о гражданах Узбекистана. Маваши добавил, что этого на предприятии, куда привлекли иностранцев, работали россияне.

«Мы помним, как губернаторы, например, Калининградской и Воронежской областей, заявляли, как они взялись за вопрос мигрантов, типа, убрали от определенных сфер деятельности. Но коснулось это мигрантов визовых», — отметил активист.

Общественник уточнил, что «на Ямал пошел лютый завоз мигрантов», на данный момент в регион прибыли первые 500 работников.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента после дактилоскопии. Помимо дактилоскопии, мигранты также должны будут пройти медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания, отмечается в указе.

Ранее курьер-мигрант сбил юного велосипедиста в Петербурге, мальчик попал в больницу.