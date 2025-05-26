Курьер-мигрант сбил юного велосипедиста в Петербурге, мальчик попал в больницу

В Петербурге курьер-мигрант на электровелосипеде сбил десятилетнего мальчика, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 25 мая около у дома №55 по Каменноостровскому проспекту. 26-летний курьер-иностранец двигался на электровелосипеде, когда ему наперерез выехал ребенок на обычном велосипеде — они столкнулись.

В результате ДТП мальчик получил закрытую травму живота с капсульным разрывом селезенки. В тяжелом состоянии его доставили в Детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

До этого женщина с двумя детьми угодила под машину в Дагестане и попала на видео. В результате аварии всех троих госпитализировали в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее на видео попало, как лесовоз опрокинулся на детей в Хабаровском крае.