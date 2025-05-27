Стало известно о росте туристического потока в Крым

Вахруков: турпоток в Крым летом 2025 года приблизится к допандемийному уровню

Летом 2025 года туристический поток в Крым приблизится к допандемийному уровню. Об этом в ходе Кавказского инвестиционного форума заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.

По его словам, количество бронирований отелей в регионе на 40% превышает показатели 2024 года.

«Поэтому в Крыму будет больше людей, это точно. Это близко к допандемийному уровню», — заявил Вахруков.

До этого министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий заявил, что в настоящее время организована работа, чтобы сделать Крым круглогодичным курортом. По его словам, курорты и туризм в Крыму развиваются и привлекают внимание все большего количества путешественников и инвесторов.

22 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что пляжи на территории Крымского полуострова полностью подготовят к приему туристов до 1 июня. По его словам, планируется оборудовать до 340 пляжей.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.