На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте туристического потока в Крым

Вахруков: турпоток в Крым летом 2025 года приблизится к допандемийному уровню
close
Unsplash

Летом 2025 года туристический поток в Крым приблизится к допандемийному уровню. Об этом в ходе Кавказского инвестиционного форума заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.

По его словам, количество бронирований отелей в регионе на 40% превышает показатели 2024 года.

«Поэтому в Крыму будет больше людей, это точно. Это близко к допандемийному уровню», — заявил Вахруков.

До этого министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий заявил, что в настоящее время организована работа, чтобы сделать Крым круглогодичным курортом. По его словам, курорты и туризм в Крыму развиваются и привлекают внимание все большего количества путешественников и инвесторов.

22 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что пляжи на территории Крымского полуострова полностью подготовят к приему туристов до 1 июня. По его словам, планируется оборудовать до 340 пляжей.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами