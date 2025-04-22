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Стало известно, когда пляжи Крыма подготовят к приему туристов

Константинов сообщил, что пляжи Крыма подготовят к приему туристов до 1 июня
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Пляжи на территории Крымского полуострова полностью подготовят к приему туристов до 1 июня. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность — до 1 июня», — отметил он.

Константинов добавил, что на территории Крыма подготовят до 340 пляжей.

18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прибрежные зоны в республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха. По ее словам, небольшие выбросы мазута не окажут воздействия на состояние пляжей в регионах. Из всех 600 тыс. взятых проб в Севастополе ни одна не показала превышения допустимых гигиенических нормативов, добавила Попова.

До этого глава региона Сергей Аксенов заявил, что все крымские пляжи очищены от мазута, но возможны незначительные выбросы, не влияющие на проведение курортного сезона.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

После этого в регионах черноморского побережья начали регистрировать выбросы мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.

Ранее посетителям пляжей в Крыму и Кубани не дали гарантий безопасности после ЧП с танкерами.

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