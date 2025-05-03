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В Крыму заявили о планах сделать из региона круглогодичный курорт

Министр Ганзий: ведется работа, чтобы сделать Крым круглогодичным курортом
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В настоящее время организована работа, чтобы сделать Крым круглогодичным курортом. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий в ходе пресс-тура «Расцветай в Крыму», пишет ТАСС.

«Задача состоит в том, чтобы Крым стал круглогодичным курортом. Работа в этом направлении ведется», — подчеркнул он.

Ганзий обратил внимание на то, что курорты и туризм в Крыму развиваются и привлекают внимание все большего количества путешественников и инвесторов.

По информации ТАСС, в первом квартале текущего года Крым посетили 570 тыс. туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024-го. 70% гостей региона возвращаются в Крым, добавил Минтуризм.

22 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что пляжи на территории Крымского полуострова полностью подготовят к приему туристов до 1 июня. По его словам, планируется оборудовать до 340 пляжей.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прибрежные зоны в республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха. По ее словам, небольшие выбросы мазута не окажут воздействия на состояние пляжей в регионах. Из всех 600 тыс. взятых проб в Севастополе ни одна не показала превышения допустимых гигиенических нормативов, добавила Попова.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.

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