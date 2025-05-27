В Алтайском крае ввели выплату для беременных школьниц

В Алтайском крае ввели выплату в 100 тысяч рублей для беременных школьниц

В Алтайском крае ввели единовременную выплату в 100 тысяч рублей для беременных школьниц и студенток. Об этом сообщили ТАСС в министерстве социальной защиты региона.

Соответствующий приказ опубликован на портале опубликования правовых актов.

В министерстве уточнили, что для получения выплаты достаточно 12 недель учета по беременности в медицинской организации на территории Алтайского края.

Эта выплата назначается однократно, если обращение подано до 31 декабря 2027 года включительно. Для получения средств нужно до рождения ребенка обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, предоставив паспорт и документ, подтверждающий регистрацию, либо решение суда. Выплату могут получить только гражданки России, проживающие в Алтайском крае. Норма вступает в силу с 1 июня 2025 года.

До этого правительство Кемеровской области выпустило постановление, согласно которому беременные школьницы смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги предназначены для девушек, которые учатся в школах, вузах и колледжах, но только на очной форме. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

Ранее в СПЧ раскритиковали идею выплат беременным школьницам.