В СПЧ раскритиковали идею выплат беременным школьницам

Выплаты беременным школьницам существенно не повлияют на уровень рождаемости в стране. Таким мнением поделился с РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«На самом деле подобные меры (выплаты беременным школьницам. — «Газета.Ru») очень слабо отражаются на уровне рождаемости», — сказал Фадеев.

Он отметил, что в стране сейчас наблюдается реальная демографическая проблема. Глава СПЧ считает, что «такого рода пиар-игрушки» не решат ее.

До этого правительство Кемеровской области выпустило постановление, согласно которому беременные школьницы смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги предназначены для девушек, которые учатся в школах, вузах и колледжах, но только на очной форме. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

Такой же указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В Брянской области школьницам, готовящимся стать матерями, пообещали выплачивать по 150 тысяч рублей.

В свою очередь глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что подобные субсидии являются пропагандой ранних родов среди несовершеннолетних. Она направила в Минтруд обращение с просьбой остановить выплаты беременным школьницам и призвала девушек-подростков учиться, а не рожать.

Ранее стало известно, что Новгородский университет выплатит по 100 тыс. рублей родившим студенткам.