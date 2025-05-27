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Несколько городов Сибири накрыло снегом за четыре дня до лета

SHOT: Новосибирск завалило снегом за четыре дня до лета

В нескольких городах Сибири, в том числе в Новосибирске, выпал снег. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Новосибирск завалило снегом за четыре дня до лета. Столбики термометров опустились до -4. Местные жители начали играть в снежки и лепить мини-снеговиков», — сказано в сообщении.

По данным канала, снег был также в Томске, Барнауле и других городах.

13 мая сообщалось, что в Сибири и на Дальнем Востоке на смену жаре пришла холодная погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что в Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края и в Кемеровской области ночью столбики термометра опускались до минус 1°C, при этом недавно температура была на 15°C выше нормы. В Томской области похолодало еще сильнее — до -3°C ночью.

Специалист также спрогнозировал в Забайкальском крае понижение ночных температур до отрицательных, а дневных до 10-13°C.

До этого Вильфанд рассказал, что на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке апрельская температура превысила норму.

Ранее в Госдуме призвали не отключать горячую воду из-за холодов.

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