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Вильфанд рассказал, в каких округах РФ температура в апреле превысит норму

Вильфанд: на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке температура превысит норму
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Александр Кряжев/РИА Новости

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке температура в апреле прогнозируется выше среднемноголетних значений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Класс выше нормы охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ», — отметил он.

По словам Вильфанда, температура выше нормы в апреле ожидается в Курганской и Челябинской областях, на юге Тюменской области, а также в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской и Иркутской областях, на юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкальском крае, на территории от Магадана до Чукотки, включая Якутию и Хабаровский край.

На остальной территории России апрельская температура будет около нормы, добавил синоптик.

Незадолго до этого Вильфанд сообщил, что прошедший март в Москве стал вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя месячная температура составила +4,2°C, отметил синоптик. Он рассказал, что первое место осталось за мартом 2020 года. Тогда среднемесячная температура составляла +4,4°C На третьем месте — март 2007 года (+3,7°C).

Ранее стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме.

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