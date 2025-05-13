В Сибири и на Дальнем Востоке началось похолодание

Вильфанд: в Сибири и на Дальнем Востоке на смену жаре пришло похолодание

В Сибири и на Дальнем Востоке на смену жаре пришла холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью для агентства «Интерфакс».

«Холодная погода на юге Красноярского края — в самом Красноярске температура ниже нормы на 4-5°C. И ночные температуры в течение недели будут понижаться до отрицательных», — рассказал синоптик.

Сообщается, что в Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края и в Кемеровской области ночью столбики термометра опустятся до минус 1°C, при этом недавно температура была на 15°C выше нормы. В Томской области похолодает еще сильнее — до -3°C ночью. При этом дневная температура будет составлять около 10°C, а к концу недели поднимется до 17°C.

«На Алтае заморозков не прогнозируется, температура около 20°C. Но еще три дня назад там было плюс 33 — плюс 34°C», — рассказал он.

По его словам, что в Забайкальском крае также ожидается понижение ночных температур до отрицательных, а дневных до 10-13°C.

До этого Вильфанд рассказал, что на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке апрельская температура превысила норму.

Ранее в Госдуме призвали не отключать горячую воду из-за холодов.