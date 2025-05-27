В Бурятии задержан начальник Управления капитального строительства республики

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Управления капитального строительства Бурятии. Об этом сообщает следственное управление СК России по Бурятии.

Задержанный подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в марте 2022 года он заключил государственный контракт с фирмой по реконструкции здания в центре Улан-Удэ под размещение Театра кукол «Ульгэр». В декабре прошлого года дополнительным соглашением цена контракта увеличена. Кроме того, подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику утвердил новую смету, в которую была включена поставка оборудования на сумму почти 50 млн рублей. Однако поставка этого же оборудования была уже предусмотрена другим государственным контрактом.

Примечательно, что Следком не назвал имени задержанного. В свою очередь, Telegram-канал Babr Mash сообщил, что это Анатолий Урбанов.

27 мая сообщалось, что экс-глава министерства здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова отказалась признавать вину в превышении должностных полномочий.

Ранее экс-заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края обвинили в злоупотреблении полномочиями.