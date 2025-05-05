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На Кубани бывшего замминистра будут судить за назначение себе личного водителя

На Кубани экс-замминистра предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями
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Depositphotos

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, который поручил подчиненному стать его личным водителем, предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказано в сообщении.

В ходе предварительного следствия удалось установить, что чиновник, не имевший права на личного водителя, с января 2023 года по май 2024-го поручал консультанту отдела организационной работы министерства в рабочее время быть его водителем. Для личных целей замминистра использовался служебный автомобиль.

В результате данных действий ведомству был нанесен ущерб в размере свыше 890 тысяч рублей.

Бывший замминистра полностью признал вину. Кроме того, чиновник возместил причиненный краевому минсельхозу ущерб.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

До этого стало известно, что в Москве арестовали заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву. Она подозревается в соучастии в хищении средств.

Ранее у замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха провели обыски.

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