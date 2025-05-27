Экс-глава минздрава Тамбовской области назвала травлей возбужденное против нее дело

Экс-глава министерства здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова отказалась признавать вину в превышении должностных полномочий. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.

Юнькова заявила, что своей вины не признает и считает возбужденное против нее дело оговором и травлей. По ее словам, премию, которую она себе не выписывала и не подписывала об этом никаких документов, она сразу вернула после того, как узнала, что деньги были начислены с нарушениями. Уголовное дело было открыто уже после возвращения денег министерству здравоохранения области.

12 мая сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Юньковой. По информации журналистов, дело завели по результатам служебной проверки. При этом поводом для начала разбирательства послужили многочисленные жалобы на работу министерства здравоохранения Тамбовской области.

3 марта временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что отстранил Юнькову от исполнения обязанностей министра здравоохранения региона и назначил служебную проверку.

Ранее экс-заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края обвинили в злоупотреблении полномочиями.