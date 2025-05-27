Гидрометцентр рассказал, на какой площади России еще лежит снег

Вильфанд: снег остался всего на 35% территории России

На 35% территории России на сегодняшний день лежит снег, это способствует увеличению числа регионов с высокой пожароопасностью. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень прогрессирует Дальний Восток, растаяло уже 75-80% покрова. В Сибири есть районы, где лежит 20-30 см снега. А в центральных районах Сибири, где осталось 1-2 см, тоже снег будет сходить в ближайшее время», — отметил он.

Метеоролог добавил, что на европейской части страны снег есть только на северо-востоке.

Эксперт подчеркнул, что на территориях, где снежный покров сошел, возникают большие площади с четвертым классом пожарной опасности.

26 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству «Интерфакс», что жаркая погода с температурой до +30°C днем и до +20°C ночью сохранится в Москве до конца рабочей недели.

24 мая в Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки выпал снег.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.