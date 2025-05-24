В Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки выпал снег. Кадры с заснеженными городами показал Telegram-канал Mash.

По данным канала, всему виной мощный циклон. На улицах идет дождь, образовался гололед, а ветер разогнался до 20 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что в регионах Сибири, Урала и Поволжья ожидаются заморозки. По словам синоптика, нестандартная ситуация складывается в азиатской части страны.

«Юг Сибири будет находиться в холодной части антициклона. (...) Поэтому в большинстве районов юга западной Сибири температура будет понижаться до нуля и ниже, заморозки прогнозируются», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что, начиная со вторника и среды, в ночное время ожидается понижение температуры до отрицательных значений. Так в Омской области 25—26 мая ожидаются заморозки до — 5°C. 27—26 мая в Томской и Новосибирской областях будет до — 3°C.

Ранее жителей Петербурга предупредили о «коварной погоде».