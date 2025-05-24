На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки выпал снег

Мощный циклон вызвал снег в Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки

В Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки выпал снег. Кадры с заснеженными городами показал Telegram-канал Mash.

По данным канала, всему виной мощный циклон. На улицах идет дождь, образовался гололед, а ветер разогнался до 20 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что в регионах Сибири, Урала и Поволжья ожидаются заморозки. По словам синоптика, нестандартная ситуация складывается в азиатской части страны.

«Юг Сибири будет находиться в холодной части антициклона. (...) Поэтому в большинстве районов юга западной Сибири температура будет понижаться до нуля и ниже, заморозки прогнозируются», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что, начиная со вторника и среды, в ночное время ожидается понижение температуры до отрицательных значений. Так в Омской области 25—26 мая ожидаются заморозки до — 5°C. 27—26 мая в Томской и Новосибирской областях будет до — 3°C.

Ранее жителей Петербурга предупредили о «коварной погоде».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами