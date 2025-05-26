Синоптик спрогнозировал жаркую погоду в Москве до конца недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству «Интерфакс», что жаркая погода с температурой до +30°C днем и до +20°C ночью сохранится в Москве до конца рабочей недели.

По словам метеоролога, такой температурный диапазон будет сохраняться за счет мощного солнечного прогрева. Согласно прогнозу Вильфанда, чуть прохладней станет днем 27 мая, когда воздух прогреется только до +27°C.

По его словам, ночные температуры до пятницы останутся в пределах +13°C — +18°C, а в центре города — до +20°C.

Вильфанд напомнил, что 30-градусная температура опасна для Москвы, а высокие температуры ночью к тому же не позволяют человеческому организму отдохнуть от жары. Как утверждает синоптик, осадков в ближайшие дни не ожидается.

23 мая руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказывал, что жаркая погода в Москве сохранится до конца мая – воздух будет прогреваться до +23 — +28°C при высоком атмосферном давлении. Однако в начале июня ситуация изменится – жителей столицы ожидают частые дожди и грозы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.