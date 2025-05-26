На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик спрогнозировал жаркую погоду в Москве до конца недели

Синоптик Вильфанд: жаркая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству «Интерфакс», что жаркая погода с температурой до +30°C днем и до +20°C ночью сохранится в Москве до конца рабочей недели.

По словам метеоролога, такой температурный диапазон будет сохраняться за счет мощного солнечного прогрева. Согласно прогнозу Вильфанда, чуть прохладней станет днем 27 мая, когда воздух прогреется только до +27°C.

По его словам, ночные температуры до пятницы останутся в пределах +13°C — +18°C, а в центре города — до +20°C.

Вильфанд напомнил, что 30-градусная температура опасна для Москвы, а высокие температуры ночью к тому же не позволяют человеческому организму отдохнуть от жары. Как утверждает синоптик, осадков в ближайшие дни не ожидается.

23 мая руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказывал, что жаркая погода в Москве сохранится до конца мая – воздух будет прогреваться до +23 — +28°C при высоком атмосферном давлении. Однако в начале июня ситуация изменится – жителей столицы ожидают частые дожди и грозы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами