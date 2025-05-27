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Пожар в торговом центре на Ставрополье потушили

Пожар в торговом центре в Зеленокумске на Ставрополье потушили
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Shutterstock

В городе Зеленокумске на Ставрополье ликвидировали пожар в торговом центре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Зеленокумске ликвидирован», — сказали в ведомстве.

В Зеленокумске горел торговый центр. Площадь пожара составляла 1,3 тыс. кв. метров. Быстрому распространению огня поспособствовал сильный ветер. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

25 мая пожар произошел в торговом центре «Пионер» в подмосковном Королеве. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки. Управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело.

12 апреля в Подмосковье подросток за 250 тысяч рублей поджег торгово-развлекательный комплекс «по приказу ФСБ». Пожар произошел на втором этаже здания. Огонь быстро распространился на несколько торговых павильонов. Персонал и посетители эвакуировались, при этом никто не пострадал. Пожарные пытались потушить огонь на площади в 100 кв. м. Тушение осложнялось планировкой здания и сильным задымлением.

На видео с места происшествия его предполагаемый виновник объяснил, что устроить поджог ему «приказала ФСБ». В Росгвардии подтвердили, что за обещанное неизвестным вознаграждение мальчик зашел в один из магазинов центра с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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