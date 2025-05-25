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По факту пожара в ТЦ Королева возбудили уголовное дело

СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту пожара в ТЦ Королева

По факту пожара в торговом центре подмосковного Королева возбудили уголовное дело. Об этом сообщает управление СК по Московской области в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, дело завели по ч. 1 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки.

В СК отметили, что из ТЦ были эвакуированы все люди. Как только огонь потушат, криминалисты начнут осмотр места ЧП.

Пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского днем. Окна с одной стороны здания почернели, из здания валил дым. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В прошлый раз возгорание в здании случилось ночью. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах», однако прокуратура сообщала, что огонь распространился на площади в 400 кв. м.

Очевидец ЧП Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствуется едкий запах, а дым виден за несколько километров. По его словам, там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось много народа, но паники не было. Люди начали расходиться, когда дым усилился.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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