Сразу в двух населенных пунктах Иркутской области произошли пожары на складах

В Братске и Мегете загорелись склады на площади более 900 квадратных метров

В Иркутской области произошли сразу два крупных пожара на складах — в Братске и поселке Мегет. Об этом сообщает МЧС России.

В Братске горит склад, столярный и деревообрабатывающий цеха, а также котельная. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Возгорание тушат более 40 спасателей при поддержке 14 единиц спецтехники.

В Мегете пылают цех по переработке изделий из резины и открытый склад на площади 990 квадратных метров. Огонь ликвидируют 29 специалистов МЧС на девяти пожарных расчетах.

По предварительной информации, никто не пострадал.

25 мая пожар произошел в торговом центре «Пионер» в подмосковном Королеве. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки. Управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело.

Ранее в Забайкалье раскрыли сумму ущерба, нанесенного лесному фонду пожарами.