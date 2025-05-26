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В Забайкалье раскрыли сумму ущерба, нанесенного лесному фонду пожарами

Минприроды Забайкалья: ущерб лесному фонду от пожаров составил 459 млн рублей
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Минприроды Забайкалье

Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду от пожаров в Забайкальском крае, а также затраты на тушение огня составляют 459 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого министерства природных ресурсов.

«Расчет ущерба лесному фонду произвели по 63 пожарам. Сумма ущерба превысила 216 миллионов рублей. Также произвели расчет затрат на тушение по 278 пожарам. Сумма затрат составила 243 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Из-за масштабных природных пожаров с 7 апреля в лесах Забайкальского края введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с огнем МЧС России усилило авиагруппировку — на дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра.

23 мая в Забайкальском крае сотрудники МВД задержали трех мужчин по подозрению в поджоге. По предварительным данным, в марте они подожгли вблизи лесного массива сухую траву для предотвращения ландшафтных пожаров. В результате пламя вышло из-под контроля и перебросилось на деревья.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за нарушение противопожарных правил в лесу.

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