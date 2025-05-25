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Названа возможная причина пожара в ТЦ подмосковного Королева

Пожар в ТЦ Королева мог произойти из-за короткого замыкания

Пожар в торговом центре подмосковного города Королев мог начаться из-за короткого замыкания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как пишут местные паблики, торговый центр «Пионер» на улице Дзержинского загорелся уже второй раз за сутки. В прошлый раз возгорание в здании случилось ночью.

Baza уточняет, что в здании вспыхнули строительные материалы на втором этаже, огонь уже перекинулся на третий этаж.

В среду, 14 мая, в городе Мытищи Московской области эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Это произошло после того, как поступили сообщения о запахе гари на минус первом этаже здания. На место прибыли сотрудники экстренных служб и начали проверку.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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