Названа возможная причина пожара в ТЦ подмосковного Королева

Пожар в торговом центре подмосковного города Королев мог начаться из-за короткого замыкания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как пишут местные паблики, торговый центр «Пионер» на улице Дзержинского загорелся уже второй раз за сутки. В прошлый раз возгорание в здании случилось ночью.

Baza уточняет, что в здании вспыхнули строительные материалы на втором этаже, огонь уже перекинулся на третий этаж.

В среду, 14 мая, в городе Мытищи Московской области эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Это произошло после того, как поступили сообщения о запахе гари на минус первом этаже здания. На место прибыли сотрудники экстренных служб и начали проверку.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.