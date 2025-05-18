На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Афганистана рассказали о борьбе с «Исламским государством»

МИД Афганистана: подавление ИГ стало одним из значимых достижений страны
close
Reuters

Подавление террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) стало одним из крупных достижений нынешних афганских властей, заявил глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки. Об этом сообщает Tolo News.

По его словам, стабильность в Афганистане отвечает интересам соседних, региональных и глобальных государств.

Он утверждает, что Кабулу четыре года удавалось устранять угрозы террористов ИГ и других повстанческих элементов, ликвидировать племенной вождизм и выращивание наркотиков, а также свести административную коррупцию к нулю.

До этого спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия поможет движению «Талибан» бороться с террористами из группировки «Вилаят Хорасан», принадлежащей к «Исламскому государству».

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в России, который действовал с 2003 года. Однако в списке террористических организаций ФСБ РФ талибы остались.

Ранее в Ираке сообщили о ликвидации одного из лидеров «Исламского государства».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами