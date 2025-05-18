В МИД Афганистана рассказали о борьбе с «Исламским государством»

Подавление террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) стало одним из крупных достижений нынешних афганских властей, заявил глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки. Об этом сообщает Tolo News.

По его словам, стабильность в Афганистане отвечает интересам соседних, региональных и глобальных государств.

Он утверждает, что Кабулу четыре года удавалось устранять угрозы террористов ИГ и других повстанческих элементов, ликвидировать племенной вождизм и выращивание наркотиков, а также свести административную коррупцию к нулю.

До этого спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия поможет движению «Талибан» бороться с террористами из группировки «Вилаят Хорасан», принадлежащей к «Исламскому государству».

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в России, который действовал с 2003 года. Однако в списке террористических организаций ФСБ РФ талибы остались.

Ранее в Ираке сообщили о ликвидации одного из лидеров «Исламского государства».