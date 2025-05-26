В Казани арестовали сына президента Всероссийского общества слепых

Суд Казани отправил под стражу сына президента ВОС Сипкина по делу о подкупе

Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу президента Всероссийского общества слепых (ВОС) Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По словам собеседника агентства, обвиняемого арестовали до 23 июля в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, Сипкин-младший вымогал у руководителя компании «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко 30 млн рублей за сохранение его в должности и был задержан при передачи части этой суммы.

По данным источников онлайн-газеты «Бизнес Online», на прошлой неделе отец и сын Сипкины прибыли в Казань на III Всероссийский социально-реабилитационный форум. Отмечается, что тогда Сипкин-младший несколько раз встречался с Величко и, возможно, выдвигал требования о передаче денег. Владельцем предприятия «Елабуга УкупрПласт», производящего крышки, является Всероссийское общество слепых.

Величко обратился в управление экономической безопасности МВД по Республике Татарстан, которое снарядило его прослушкой. Сипкин-младший был задержан, когда Величко, предположительно, передавал ему пакет с 2,2 миллиона рублей.

Ранее иностранного бизнесмена экстрадировали из РФ из-за обвинений в вымогательстве.