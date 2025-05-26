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Сына президента общества слепых заподозрили в вымогательстве 30 млн рублей

В Татарстане задержали сына президента Всероссийского общества слепых Сипкина
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане задержали сына президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина Александра, подозреваемого в вымогательстве 30 млн рублей у руководителя компании «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко. Об этом сообщает онлайн-газета «Бизнес Online» со ссылкой на источники.

По версии силовиков, Сипкин-младший встречался с Величко и требовал от него 30 млн рублей за сохранение его в должности. По информации источников издания, на прошлой неделе отец и сын Сипкины прибыли в Казань на III Всероссийский социально-реабилитационный форум. По их данным, Сипкин-младший несколько раз встречался с Величко и, возможно, выдвигал требования о передаче денег. Владельцем предприятия «Елабуга УкупрПласт», производящего крышки, является Всероссийское общество слепых.

Как пишет «Бизнес Online», Величко обратился в управление экономической безопасности МВД по Республике Татарстан, которое снарядило его прослушкой.

Сипкин-младший был задержан, когда Величко, предположительно, передавал ему пакет с 2,2 миллиона рублей. Как пишет «Бизнес Online», материалы уголовного дела по статье «Получение коммерческого подкупа» переданы в центральный аппарат Следственного комитета по Республике Татарстан.

18 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудника транспортной полиции задержали по подозрению в вымогательстве взятки.

Ранее в Свердловской области задержали активистов «Яблоко».

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