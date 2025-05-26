Стала известна возможная причина стрельбы в Новой Москве

Mash: стрельба в Новой Москве связана с задержанием двух преступников в розыске

Стрельба в жилом комплексе «Спортивный Квартал» в Новой Москве связана с задержанием двух преступников, находящихся в розыске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Стрельба на территории ЖК в Новой Москве произошла 26 мая.

Как сообщили очевидцы Telegram-каналу SHOT, в вооруженном нападении участвовали три человека. Двух из них задержали, третьему удалось скрыться с места происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто именно стрелял и какие мотивы преследовали преступники.

До этого в Ангарске пьяный мужчина выстрелил в сторону женщины, сделавшей ему замечание.

Инцидент произошел во дворе жилого дома, расположенного у одной из городских больниц. Местная жительница из окна сделала замечание шумной компании. В ответ один из хулиганов выстрелил в ее сторону, а после скрылся со своей спутницей с места происшествия. Выяснением обстоятельств занимается полиция.

Ранее в Петербурге пятеро мужчин устроили стрельбу по прохожим из окна квартиры.