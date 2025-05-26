В жилом комплексе Новой Москвы произошла стрельба

На территории жилого комплекса (ЖК) «Спортивный Квартал» в Новой Москве произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, неизвестный мужчина бродил по улице и открыл огонь. В настоящее время он задержан. Обстоятельства инцидента уточняются.

22 мая сообщалось, что в Кемеровской области был задержан местный житель, который решил пострелять с балкона из пневматики и случайно ранил прохожего. 38-летний местный житель распивал у себя дома спиртные напитки и решил потренироваться в меткости. Он достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов, одна из пуль угодила в проходившего под окнами мужчину. Прохожий сделал стрелявшему замечание, однако тот произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Возбуждено уголовное дело.

В конце апреля в Тверской области мужчина случайно выстрелил в соседа на охоте. Петербуржец отправился на охоту, с собой у мужчины было ружье Huglu Veyron. В какой-то момент он заметил на дереве силуэт и решил, что это птица. Охотник произвел два выстрела дробью и понял, что на дереве пряталась не птица, а сосед по даче Семен.

Ранее в Ангарске пьяный мужчина выстрелил в женщину из-за замечания.