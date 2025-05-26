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В Ангарске пьяный мужчина выстрелил в женщину из-за замечания

В Иркутской области пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе дома

В Ангарске полиция устанавливает обстоятельства стрельбы во дворе жилого дома, пьяный злоумышленник выстрелил в сторону женщины, сделавшей ему замечание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Иркутск».

Инцидент произошел возле одной из городских больниц. Компания шумела во дворе дома, местная жительница из окна сделала хулиганам замечание. В ответ один из мужчин выстрелил в ее сторону, после чего скрылся вместе со своей спутницей.

Стрелок промахнулся, ангарчанка обратилась в правоохранительные органы. Правоохранители призывают мужчину и женщину добровольно явиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области задержан местный житель, который решил пострелять с балкона из пневматики и случайно ранил прохожего. 38-летний местный житель распивал у себя дома спиртные напитки и решил потренироваться в меткости. Он достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов, одна из пуль угодила в проходившего под окнами мужчину. Прохожий сделал стрелявшему замечание, однако тот произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пятеро мужчин устроили стрельбу по прохожим из окна квартиры.

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