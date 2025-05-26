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Очевидцы поделились подробностями стрельбы в Новой Москве

SHOT: участие в вооруженном нападении в Новой Москве принимали три человека

Участие в вооруженном нападении в жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве принимали три человека. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщили очевидцы.

По предварительной информации, двух из них задержали, еще одному удалось скрыться. Кто именно стрелял, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Стрельба на территории ЖК в Новой Москве произошла 26 мая. По словам местных жителей, неизвестный мужчина бродил по улице, а затем открыл огонь. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Кемеровской области задержали местного жителя, который решил пострелять с балкона из пневматики и случайно ранил прохожего.

Как рассказали в МВД, 38-летний мужчина распивал у себя дома спиртное и в какой-то момент достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Одна из пуль попала в прохожего. Он сделал стрелку замечание, на что тот в ответ выстрелили еще несколько раз. Пострадавший вызвал полицию, от медицинской помощи он отказался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стрелку может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти охранник СНТ выстрелил в лоб агрессивному незнакомцу.

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