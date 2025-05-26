На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ограничения ввели в аэропорту Калуги

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Калуги
close
Илья Питалев/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Калуги. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что данная мера была принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Вологды и Череповца.

Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в столичных Домодедово и Жуковском, а также в Грабцево (Калуга).

В Росавиации отчитались об обстановке в аэропортах Москвы. Кореняко сообщил, что из-за приостановки работы во Внуково, Домодедово и Жуковском 25 и 26 мая 32 самолета отправили на запасные аэродромы. При этом, несмотря на задержки, обстановка в аэропортах была спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдалось.

Ранее стала известна причина выкатывания самолета за пределы полосы в Иркутской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами