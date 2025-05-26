В двух российских аэропортах сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Вологды и Череповца. Об этом в своем Telegram-канале рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Сообщение о введении мер для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов появилось в 12:15 мск. Таким образом, приостановка работы аэропортов действовала более двух часов.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в столичных Домодедово и Жуковском, а также в Грабцево (Калуга).

До этого в Росавиации отчитались об обстановке в аэропортах Москвы. Кореняко сообщил, что из-за приостановки работы во Внуково, Домодедово и Жуковском 25 и 26 мая 32 самолета отправили на запасные аэродромы. При этом, несмотря на задержки, обстановка в аэропортах была спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдалось.

Ранее стала известна причина выкатывания самолета за пределы полосы в Иркутской области.