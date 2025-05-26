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В трех российских аэропортах сняли ограничения

Росавиация: в Домодедово, Жуковском и Грабцево сняли ограничения на работу
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Shutterstock

Временные ограничения на работу московских аэропортов Домодедово и Жуковский, а также Грабцево (Калуга) сняты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Домодедово и Жуковском временные ограничения ввели в 12:08 мск. Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск самолетов еще в 06:57.

До этого в Росавиации отчитались об обстановке в московских аэропортах на фоне ограничений. Кореняко сообщил, что из-за приостановки работы во Внуково, Домодедово и Жуковском 25 и 26 мая 32 самолета отправили на запасные аэродромы.

Ранее стала известна причина выкатывания самолета за пределы полосы в Иркутской области.

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