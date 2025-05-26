На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесен проект об установлении выплаты домохозяйкам

В Госдуму внесли проект об установлении ежемесячных выплат домохозяйкам
close
Depositphotos

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Утверждается, что выплаты предназначены лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающего уход за детьми, достигшими возраста 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

До этого инициативная группа депутатов Госдумы разработала законопроект о предоставлении ежемесячных выплат гражданам, занимающимся домашним хозяйством. Под ведением домашнего хозяйства понимаются работы по дому (уборка квартиры, приготовление пищи, уход за одеждой и обувью) и забота о детях старше 1,5 года. Сюда же относятся походы в продуктовые и хозяйственные магазины, а также забота о престарелых родителях и членах семьи с инвалидностью. Авторы документа подчеркнули, что в случае принятия законопроекта материальную помощь начнут получать жители России, семьи которых имеют среднедушевой доход, не превышающий двукратную величину прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме рассказали о масштабе выплат денег семьям с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами