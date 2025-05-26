В Госдуму внесен проект об установлении выплаты домохозяйкам

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Утверждается, что выплаты предназначены лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающего уход за детьми, достигшими возраста 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

До этого инициативная группа депутатов Госдумы разработала законопроект о предоставлении ежемесячных выплат гражданам, занимающимся домашним хозяйством. Под ведением домашнего хозяйства понимаются работы по дому (уборка квартиры, приготовление пищи, уход за одеждой и обувью) и забота о детях старше 1,5 года. Сюда же относятся походы в продуктовые и хозяйственные магазины, а также забота о престарелых родителях и членах семьи с инвалидностью. Авторы документа подчеркнули, что в случае принятия законопроекта материальную помощь начнут получать жители России, семьи которых имеют среднедушевой доход, не превышающий двукратную величину прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме рассказали о масштабе выплат денег семьям с детьми.