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В Госдуме рассказали о масштабе выплат денег семьям с детьми

Депутат Бессараб: Детский бюджет на 3 ближайших года составит 10 трлн
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Pixabay

В России 14 млн семей с детьми получили материнский семейный капитал (МСК), начиная с 2007 года, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб беседе с интернет-изданием «Лента.ру»

По ее словам, также единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 млн детей. Как отметила Бессараб, с 2025 года работающие родители с двумя и более детьми формируют семейные выплаты из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые смогут получить в 2026 году.

Парламентарий сообщила, что кроме того все социальные пособия семьям с детьми каждый год индексируются на уровень инфляции. Детский бюджет на три ближайших года составит почти 10 трлн рублей, указала она, добавив, что программу поддержки семейной ипотеки для многодетных семей продлили до 2030 года.

Во второй половине января кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что потратить материнский капитал в 2025 году можно на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет семьям с низкими доходами, оборудование для детей-инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе многодетные получат полмиллиона рублей на жилье.

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