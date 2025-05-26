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В Госдуме объяснили смысл программы патронажа россиянок после родов

Депутат Буцкая: программу патронажа женщин после родов проработает Минздрав
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

В России необходима отдельная программа послеродового патронажа женщин, так как сегодня внимание уделяют только ребенку, оставляя его маму в стороне. В то же время психологические и гормональные изменения в организме женщины влияют и на малыша, объяснила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Напомним, до этого она предложила запустить программу послеродового патронажа женщин на базе полиса ОМС. По мне6нию депутата, это позволит проконтролировать, как восстанавливается мама, как проходит грудное вскармливание и прочие вопросы. Конкретные меры, которые должны включаться в программу, обсуждаются с Минздравом. Сомнений в ее необходимости нет, так как послеродовой период крайне важен, а первый месяц является самым напряженным для женщины, подчеркнула Буцкая. Она напомнила, что сегодня все внимание принято уделять новорожденному, оставляя маму в стороне.

«При этом в организме женщины идут достаточно серьезные изменения и психологические, и гормональные, -— добавила депутат. — Мы сейчас это предложение собираем по частям. Мы достаточно долго занимаемся отдельными его этапами, в том числе поддержкой естественного вскармливания детей».

Сейчас ведется работа по объединению всех основных направлений послеродовой адаптации в единую программу, заключила парламентарий.

До этого детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением дополнить систему ОМС программой восстановления женщин после родов. По ее мнению, услуга должна включать комплексное медицинское сопровождение матери, в том числе наблюдение у гинеколога, терапевта, эндокринолога, диетолога и офтальмолога, а также возможность консультаций психолога и обеспечение комплексом витаминов и минералов.

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