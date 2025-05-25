На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили запустить программу послеродового патронажа женщин

Буцкая предложила запустить в России программу патронажа женщин после родов
close
220 Selfmade studio/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо запустить программу послеродового патронажа женщин. Об этом в интервью ТАСС сообщила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, для начала такую программу можно было бы запустить для полиса добровольного медицинского страхования. Политик отметила, что на данный момент женщины после родов могут прийти в женскую консультацию, к акушеру-гинекологу или на УЗИ.

«Но, говоря о послеродовом патронаже, мы имеем в виду несколько другое. Например, это посещение акушерок в первые несколько дней после выписки из роддома, посмотреть, как она восстанавливается физиологически после родов, помочь ей с грудным вскармливанием и с решением, возможно, каких-то психологических вопросов», — заявила Буцкая.

Она добавила, что инициатива требует обсуждения. Замглавы комитета ГД допустила, что подобную процедуру будут вводить для женщин, застрахованных по ДМС работодателями, чтобы показать, как эффективно может работать послеродовой патронаж. Буцкая подчеркнула, что грудное вскармливание — серьезный вопрос, требующий повышенного внимания.

До этого стало известно, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, направленный на увеличение пособий по беременности для обучающихся женщин. В пояснительной записке к документу сказано, что в среднем размер пособия может вырасти до 90 202 рублей.

Ранее стали известны наиболее эффективные методы подъема рождаемости в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами