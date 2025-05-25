В России предложили запустить программу послеродового патронажа женщин

В России необходимо запустить программу послеродового патронажа женщин. Об этом в интервью ТАСС сообщила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, для начала такую программу можно было бы запустить для полиса добровольного медицинского страхования. Политик отметила, что на данный момент женщины после родов могут прийти в женскую консультацию, к акушеру-гинекологу или на УЗИ.

«Но, говоря о послеродовом патронаже, мы имеем в виду несколько другое. Например, это посещение акушерок в первые несколько дней после выписки из роддома, посмотреть, как она восстанавливается физиологически после родов, помочь ей с грудным вскармливанием и с решением, возможно, каких-то психологических вопросов», — заявила Буцкая.

Она добавила, что инициатива требует обсуждения. Замглавы комитета ГД допустила, что подобную процедуру будут вводить для женщин, застрахованных по ДМС работодателями, чтобы показать, как эффективно может работать послеродовой патронаж. Буцкая подчеркнула, что грудное вскармливание — серьезный вопрос, требующий повышенного внимания.

До этого стало известно, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, направленный на увеличение пособий по беременности для обучающихся женщин. В пояснительной записке к документу сказано, что в среднем размер пособия может вырасти до 90 202 рублей.

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