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«От бэби-блюза до психоза»: врач раскрыла опасность послеродовой депрессии

Психолог Савлаева: послеродовую депрессию ни в коем случае нельзя игнорировать
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Послеродовая депрессия – это частое явление, связанное как с огромными, резкими гормональными изменениями, так и с тем, что женщине бывает сложно принять новую реальность. Все это усугубляется недосыпом и упреками, а в конечном итоге грозит самыми опасными последствиями, предупредила перинатальный психолог и супервизор Екатерина Савлаева. В беседе с «Пятым каналом» она подчеркнула, что депрессия не лечится усилием воли.

В группу риска по вероятности развития послеродовой депрессии попадают одинокие мамы, женщины, у которых уже диагностировали те или иные расстройства, а также те, кто недавно пережил трагедию или абьюз. Причем обычный бэби-блюз – то есть плаксивость и смены настроения – наблюдаются у 80% женщин на фоне гормональных скачков, отметила врач.

«Если спустя две недели состояние не изменилось, если в дальнейшем женщина тоже чувствует себя плохо, она либо часто плачет, либо плачет бесконечно, у нее плохое настроение, то это первый звоночек», — добавила она.

Главным маркером Савлаева назвала мысли о повреждении ребенка или самоповреждении – это сигнал о необходимости срочно обратиться к психиатру. В противном случае можно проморгать послеродовой психоз — самое опасное состояние, которое, однако, врачи с легкостью купируют. Такое состояние чаще случается в первые недели после родов, дополняя обычную депрессию бредом, галлюцинациями и так далее.

Важно не стыдиться обращения к врачу – это абсолютно нормальное явление, которое зачастую воспринимается ошибочно из-за стигматизации, отметила врач. Она подчеркнула, что клинический психолог или психиатр – обычные доктора, которые помогают лечить болезни.

«Усилием воли послеродовая депрессия не лечится, это не капризы. Крайне важно, чтобы окружение не обесценивало ее проблему, а содействовало в поиске решения», — заключила Савлаева.

До этого клинический психолог, спикер Российской лиги психологов и психотерапевтов Ксения Петрова сообщила, что в России существует большой процент женщин, страдающих послеродовой депрессией. Так, по итогам 2024 года 67% от общего количества людей, принимающих антидепрессанты, были женщинами в возрасте от 25 до 40 лет, у которых диагностировали послеродовую депрессию.

Ранее в России призвали ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов.

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