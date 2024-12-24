Вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях

В США началось извержение одного из самых активных вулканов в мире — Килауэа

На Большом острове архипелага Гавайи началось извержение Килауэа — одного из самых активных вулканов мира. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Извержение началось в 2:00 по местному времени (15:00 по московскому).

«К 2:30 Гавайская вулканологическая обсерватория USGS зафиксировала извержение на снимках веб-камеры вершины Килауэа, что указывает на его начало в кальдерах Халемаумау и вершины Национального парка вулканов Гавайев», — говорится в сообщении ведомства.

Это шестое извержение Килауэа с 2020 года. Предыдущие извержения продолжались от недели до года.

Кальдеры находятся в закрытых зонах Национального парка, поэтому потоки лавы не представляют опасности для людей и населенных пунктов. Однако специалисты предупреждают, что выбросы водяного пара, углекислого газа и диоксида серы могут представлять опасность, особенно если их разнесет ветром. В таком случае возможно образование вулканического смога. Кроме того, объявлен красный авиационный код, что означает угрозу авиарейсам.

11 декабря извержение вулкана произошло на филиппинском острове Негрос. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Ранее ученые выяснили, могут ли супервулканы вызвать новый ледниковый период.