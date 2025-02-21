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В Минпромторге заявили о продолжении проекта создания самолета «Байкал»

Минпромторг РФ: проект создания самолета «Байкал» не будет заморожен
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министерство промышленности и торговли РФ опровергло сообщения о замораживании проекта регионального самолета «Байкал». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В ответ на соответствующий вопрос агентства пресс-служба Минпромторга официально заявила, что проект продолжит развитие.

В сентябре прошлого года вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901) снизилась почти в два раза — с 455 миллионов до 260 миллионов рублей. Помимо этого вице-премьер рассказал, что удалось найти решение, благодаря которому для взлета «Байкала» потребуется полоса короче, чем раньше.

До этого Трутнев призвал сменить подрядчика по проекту нового самолета «Байкал». Он заявил, что изначальная стоимость разработки проекта составляла 180 млн рублей, а после подрядчик поднял ее до 500 млн. Кроме того, затягивались сроки по реализации, добавил он.

Ранее Путин заявил о необходимости строить в России больше собственных самолетов.

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