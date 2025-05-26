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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве 26 мая ожидается 30-градусная жара и сильный ветер
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары в период с 16:00 до 20:00 понедельника, 26 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, местами воздух прогреется до 30 градусов. Кроме того, с 09:00 до 21:00 будет действовать «желтый» уровень опасности из-за ветра – местами порывы будут достигать 15 м/с.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в понедельник жителей столицы ждет опасная 30-градусная температура. Он пояснил, что повышение температуры связано с гребнем антициклона над городом.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье, 25 мая, стало самым теплым днем с начала весны и года в Москве. По его словам, к 14:00 температура воздуха преодолела отметку в 27°C, что превысило климатическую норму на 6°C.

Ранее врач рассказал, как питаться пожилым в жару.

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