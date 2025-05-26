Врач рассказал, как питаться пожилым в жару

В жару пожилым людям лучше делать легкие и небольшие приемы пищи, чтобы не перегружать организм. Об этом «Москве 24» рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

По его словам, важно также выпивать в день до двух литров теплой воды и питаться дробно: четыре–пять раз в день.

«Порция должна быть небольшой: половина или даже треть от привычной. При этом от употребления красного мяса лучше отказаться вообще, так как в такую погоду у организма нет лишней энергии, чтобы переварить тяжелую пищу», — подчеркнул Серебрянский.

Так, на завтрак можно выбрать овсянку и какао, на обед — нежирное мясо и салат, на ужин — стакан ряженки или кефира. Врач уточнил, что последний прием пищи должен закончиться в 18:00–19:00, чтобы не перегружать организм. Чтобы избежать задержки жидкости и накопления холестерина, вечером не стоит употреблять соленые продукты и пищу, в которой есть животные жиры, заключил эксперт.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что пожилым людям следует употреблять больше грецких, кедровых орехов и миндаля, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить организм.

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